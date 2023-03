Milan, preoccupazione dalla Francia per l’infortunio di Kalulu: le ultime dal ritiro della Nazionale

Il campionato di Serie A si è fermato per far spazio alla pausa Nazionali, che ha visto impegnati un consistente numero di rossoneri: ben 13 convocati, che dovranno affrontare in questi giorni amichevoli e sfide di qualificazione ai tornei continentali.

Tra questi ha dovuto rispondere alla chiamata della propria Nazionale anche Pierre Kalulu, convocato dalla rappresentativa della Francia U21 in vista delle sfide amichevoli contro i pari età di Spagna e Inghilterra.

Milan, infortunio di Kalulu con la Francia: la reazione del Milan

Come riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, il difensore francese ieri è tornato a Milano. Dal ritiro della Nazionale parlano di una botta al polpaccio, ma comunque in casa rossonera c’è un po’ di apprensione.

Pierre Kalulu

La preoccupazione è dovuta sicuramente al fatto che il Milan dovrà affrontare un mese di aprile intensissimo, e non può fare a meno di una pedina importante come Kalulu.

Oggi il classe 2000 sarà sottoposto agli esami del caso per capire se sarà convocabile per il big match di domenica contro il Napoli.