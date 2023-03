Ruggeri, parole a sorpresa su Theo Hernandez: avete sentito?

Dopo l’annata in prestito alla Salernitana fatta di alti e bassi, Matteo Ruggeri sembrava destinato a lasciare l’Atalanta nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato, ma così non è stato.

L’esterno classe 2002, infatti, non solo è rimasto a Bergamo, ma è riuscito a ritagliarsi anche un discreto minutaggio nonostante l’ampia rosa a disposizione di mister Gasperini.

Ruggeri: “Maldini il mio idolo, ora mi ispiro a Theo Hernandez”

Intervenuto ai microfoni di Sky alla vigilia del match contro l’Empoli, il terzino sinistro, tra i tanti temi trattati, ha parlato anche del suo idolo d’infanzia e del giocatore al quale si ispira attualmente:

Ruggeri, Theo Hernandez, Maldini

“Per me è stato incredibile passare dalle giovanili alla prima squadra, il tutto grazie agli insegnamenti di Mino Favini. Vedere lo stadio pieno quando gioco a Bergamo mi fa sempre emozionare. Dopo il Lecce eravamo un po’ sfiduciati, contro il Napoli, però, avremmo meritato di più.

Il nostro pubblico può darci tanto, possiamo arrivare in alto. Avremmo dovuto sfruttare meglio l’assenza dalle competizioni europee? Le coppe possono anche dare uno stimolo in più. Dobbiamo solo pensare a noi stessi e non avere frenesia. Il mio idolo è sempre stato Maldini, ora penso a Theo Hernandez, il più forte nel mio ruolo“