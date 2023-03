Maignan, Theo e Giroud: tanto Milan nella sfida della Francia

Alle ore 20:45 la Francia affronterà l’Irlanda in trasferta nella gara valevole per la seconda giornata delle qualificazioni agli Europei del 2024. Tra le fila dei transalpini, scenderanno in campo dal primo minuto tre calciatori del Milan: Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud.

Tre osservati speciali per mister Stefano Pioli, che si augura (così come tutti i tfosi rossoneri) che i suoi tre titolari possano tornare a pieno regime dopo la sosta delle nazionali. Il tecnico parmense infatti potrebbe avere già perso Pierre Kalulu in vista dell’incontro contro il Napoli capolista, in programma domenica 2 aprile alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Francia Theo Hernandez

Irlanda Francia, tre calciatori del Milan dal primo minuto

Queste le formazioni ufficiali della sfida tra Irlanda e Francia, tre rossoneri dal primo minuto:

IRLANDA (3-5-2): Bazunu; Egan, N. Collins, O’Shea; Doherty, Cullen, Molumby, Knight, Coleman; Ferguson, Ogbene. CT: Stephen Kenny.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Pavard, Konate, Upamecano, Theo Hernandez; Camavinga, Rabiot; Kolo Muani, Griezmann, Mbappé; Giroud. CT: Didier Deschamps.