Fiorentina-Milan, Italiano carica i suoi: “Dobbiamo dare il meglio”

Alla vigilia della gara contro il Milan, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club e ha cercato di spronare i suoi uomini in vista della partita di domani.

“Sarà una partita difficile per noi, conosciamo tutti il valore di questo Milan che è tornato a fare grandi prestazioni. Per noi domani sarà una partita nella quale dovremo tirar fuori il meglio che abbiamo sia per qualità, sia per atteggiamento, sia per approccio alla partita”

La Fiorentina arriva da una convincente vittoria per 3-0 sul campo del Verona e ora vuole dimostrare di essere in grado di contenere anche una big come il Milan.

“Cercheremo di contrastare questo Milan con le nostre armi, arriviamo anche noi da un momento positivo e mi auguro che i ragazzi possano tirar fuori una prestazione di alto livello perché solo in questo modo sarà possibile contrastare i rossoneri”.

I Viola saranno impegnati anche in Conference League contro il Sivasspor e Italiano richiede massima concentrazione per questa fase delicata della stagione: “Abbiamo impegni molto riavvicinati. Dovremo cercare di coinvolgere tutto il gruppo. In queste partite tanti ragazzi avranno l’opportunità di trovare spazio. Dobbiamo essere tutti pronti e capaci di dare ciascuno il proprio contributo“.

Italiano quindi punta alla vittoria e non si nasconde: “Le vittorie aiutano a lavorare in maniera più serena. Mi auguro che si possa dare continuità a quanto fatto nelle ultime partite. Ad ogni modo serviranno i gol di tutti, non solo degli attaccanti”.