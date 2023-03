Il Milan pensa a Joao Pedro del Watford: la risposta del ds degli inglesi

Nonostante il Milan sia ancora in corsa per obiettivi di vitale importanza, la società sta già lavorando in vista della prossima stagione. Nello specifico, la rosa rossonera ha mostrato in questa stagione di avere carenza nelle alternative, spesso e volentieri altalenanti nel rendimento.

AC Milan vs US Sassuolo – Serie A 2022/23 – 29/01/2023 Paolo Maldini Technical Area Director of AC Milan looks on during Serie A 2022/23 football match between AC Milan and US Sassuolo at San Siro Stadium, Milan, Italy on January 29, 2023 – Photo FCI / Fabrizio Carabelli *** AC Milan vs US Sassuolo Serie A 2022 23 29 01 2023 Paolo Maldini Technical Area Director of AC Milan looks on during Serie A 2022 23 football match between AC Milan and US Sassuolo at San Siro Stadium, Milan, Italy on January 29, 2023 Photo FCI Fabrizio Carabelli Copyright: xBEAUTIFULxSPORTS/Carabellix

Proprio per questo – per il prossimo anno – Maldini e Massara hanno l’intenzione di allungare il più possibile il numero di giocatori, sempre nella direzione di un progetto targato giovani. Ai microfoni di TMW, il ds del Watford Cristiano Giaretta si è espresso in merito alla possibilità di vedere il talento Joao Pedro a San Siro nella prossima stagione.

Il ds degli inglesi frena la trattativa: “Joao ha un prezzo elevato”

“Posso dire che ha un prezzo ‘da Inghilterra’, dall’Italia non ci sono arrivate richieste o proposte. Ha tanti estimatori in Premier ma la verità, e ne siamo felici, è che è concentrato al 110% sula nostra rincorsa ai playoff”.

Bloccata, per il momento, la trattativa che porterebbe il giovane attaccante brasiliano al Milan. Cristiano Giaretta ha infatti evidenziato come che per i rossoneri possa trattarsi di un prezzo troppo elevato.