Per Jovic partita speciale contro il Milan: la rivelazione del serbo

Mancano soltanto poche ore al fischio d’inizio di Fiorentina-Milan. Questa sera al Franchi match fondamentale per i ragazzi di Pioli: sia per dare continuità agli ultimi risultati positivi, sia per tornare al secondo posto in classifica dopo la vittoria della Lazio contro il Napoli.

Jovic rivelazione Ibra

Di fronte i rossoneri si troveranno una Fiorentina che sta bene. A guidare l’attacco ci sarà molto probabilmente Arthur Cabral, ma a gara in corso potrebbe arrivare il momento di Luka Jovic. L’attaccante serbo, autore finora di 10 gol in stagione (6 di questi in Europa League), ha parlato ai microfoni de La Repubblica.

Jovic: “Ibra il mio idolo assoluto”

Luka Jovic, in una lunga intervista concessa a La Repubblica, ha parlato anche dei suoi idoli d’infanzia. Il più grande? Zlatan Ibrahimovic, avversario questa sera in Fiorentina-Milan:

“È il mio idolo assoluto, ha lasciato un segno indelebile nel calcio e oggi riesce ancora a fare la differenza nel Milan. Un altro idolo è Radamel Falcao, per i capelli e per il suo stile di gioco”.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI