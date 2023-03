Kane prima di Tottenham-Milan: “Sarà fondamentale per passare il turno”

Dopo l’amara sconfitta rimediata contro la Fiorentina in campionato, è tempo per i rossoneri di voltare pagina e cominciare a pensare alla sfida di Champions contro il Tottenham.

Il Milan dovrà dare continuità a quanto di buono messo in mostra nel match dell’andata. Per passare il turno gli uomini di mister Pioli dovranno confermarsi in un campo difficilissimo come il New White Hart Lane di Londra.

Milan vs Tottenham

Verso Milan-Tottenham, Kane suona la carica e sottolinea un aspetto importante: le dichiarazioni

Harry Kane, attaccante degli Spurs e della nazionale inglese ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite i canali social ufficiali del club londinese, di seguito quanto dichiarato:

“Sarà un match probante, è un opportunità per restare in Champions League. Sarà dura, il Milan è un’ottima squadra, ma siamo in casa con i nostri tifosi e questo è molto importante. Settimana difficile, ma nel calcio la gara successiva è sempre dietro l’angolo e dobbiamo essere pronti”.

Una partita importantissima per entrambe le squadre, con una qualificazione ai quarti di finale potrebbe cambiare decisamente il giudizio finale della stagione.