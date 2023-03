Kjaer: “Mi sento bene fisicamente”, poi svela la miglior partita con il Milan dopo l’infortunio

Il campionato sembra non sorridere al Milan, che non riesce più a portare a casa i tre punti e si ritrova ad un solo punto di vantaggio da Roma di Mourinho, principale concorrente per un posto alla prossima Champions League.

In Europa invece i rossoneri sono riusciti ad eliminare il Tottenham di Antonio Conte e ad approdare ai quarti di finale dopo più di un decennio.

Nel prossimo turno affronteranno il Napoli, in quello che sarà un derby di Champions League tutto italiano come non si vedeva da tempo.

Kjaer Milan Tottenham

Uno dei protagonisti della gara contro il Tottenham è stato Simon Kjaer, che ha parlato della sua prestazione al giornale danese DR.

Kjaer è stato fondamentale per il passaggio del turno e racconta così la sua serata: “La partita del Tottenham è stata forse la mia migliore gara dopo l’infortunio“.

Il difensore danese si sente in forma e ha ancora voglia di stupire: “Mi sono allenato continuamente per due mesi e non lo facevo da otto anni. Mi sento più positivo, a livello fisico sono al top”.

Il trentatreenne racconta di avere ancora fame di vittorie e di non pensare al ritiro: “Ho ancora la stessa fame ed energia per giocare, non ho perso la voglia di quando ero giovane. Tutto questo mi aiuta a restare ad alti livelli”.