Sorride il Milan, Krunic sarà in campo nel match della Bosnia

Dalle nazionali non sono arrivate buone notizie per Stefano Pioli in questi giorni. Solamente oggi Pierre Kalulu ha accusato un problema di natura fisica e Zlatan Ibrahimovic avrebbe svolto un lavoro differenziato. Nella giornata di ieri era stato invece Rade Krunic ad avere qualche disturbo, ma l’allarme sembrerebbe essere rientrato e questa sera scenderà in campo dal primo minuto.

Krunic Nazionale

Sospiro di sollievo per il Milan, Krunic torna in campo

Il centrocampista del Milan sarà impegnato con la sua Bosnia alle ore 20:45. Match nel quale affronteranno la Slovacchia, valevole per la seconda giornata del girone di qualificazione ai prossimi Europei in programma nel 2024. Una buona notizia per Stefano Pioli che, salvo imprevisti, dovrebbe avere a disposizione l’ex Empoli al rientro dalla sosta.

Il tecnico parmense ha sfruttato il giocatore come vero e proprio jolly in questi anni. Mediano o trequartista si è messo a disposizione della squadra. In questa parte finale di stagione Pioli avrà bisogno dell’intera rosa per portare a termine un degno sprint finale.