Leao Milan, tra durata e offerta: cosa manca per il rinnovo?

Con la maglia rossonera, Leao non trova il gol dal 14 gennaio, quando il Milan affrontava il Lecce; con la maglia della nazionale portoghese, in questa pausa nazionali, l’attaccante rossonero si è sbloccato trovando la via del gol.

Chissà se questa rete servirà al portoghese per sbloccarsi anche con il Milan: la squadra rossonera dovrà affrontare in poco tempo per ben 3 volte il Napoli, tra Campionato e Champions, e Leao è uno di quei giocatori che Pioli deve ritrovare.

Milan, rinnovo Leao: Laudisa parla degli sviluppi

Come dimostrato, Leao è un calciatore importante per il Milan, nonostante il giocatore debba ancora migliorare nella continuità: Rafa, infatti, alterna periodi di luce a momenti bui, e la squadra rossonera ne risente parecchio.

Nelle ultime settimane, inoltre, si è parlato molto del rinnovo o meno di Leao: la società del diavolo è intenzionata a compiere una nuova offerta per trattenere il portoghese a Milano, trovando un accordo con il suo entourage.

Tramite un video alla Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa ha fatto il punto della situazione:

Dopo mesi di sterili trattative, sono stati fatti passi in avanti; questo è il frutto di due aspetti paralleli: innanzitutto, il Lille e il Milan hanno trovato una linea comune per accontentare lo Sporting Lisbona; e poi l’atteggiamento di Rafa, che si sta confrontando con Maldini e Massare con argomenti concreti.

La richiesta del giocatore e la situazione: