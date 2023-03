Leao, retroscena sul rinnovo: arriva la rivelazione in diretta

Questa mattina Ciro Venerato, giornalista Rai è intervenuto alla trasmissione radiofonica 1 Football Club condotta da Luca Cerchione e ha parlato di attualità calcistica approfittando anche dello stop alla Serie A della scorsa settimana.

La notizia a tenere banco negli ultimi giorni è stata quella dell’esonero di Antonio Conte, allontanato dalla panchina del Tottenham ancor prima della fine della stagione.

Il divorzio burrascoso tra l’allenatore leccese e il club di Premier League era nell’aria da tempo ma, ora che è arrivata l’ufficialità, gli addetti ai lavori lo hanno iniziato ad accostare con più insistenza ad una panchina italiana.

Leao Rinnovo Milan

Anche Venerato ha detto la sua sul di Conte, che potrebbe anche scegliere la sponda rossonera di Milano come prossima sfida professionale: “Ipotizzare adesso una destinazione certa per Conte è difficile. È ovvio che un allenatore di quel livello può essere associato soltanto ad un top club. Il destino di Pioli è legato invece alla qualificazione Champions“.

Il Milan infatti ora si trova in pessime acque che lo vedono perdere punti in classifica, motivo per cui dovrà lottare all’ultimo per assicurarsi il quarto posto.

Il giornalista Rai ha svelato anche un retroscena sul rinnovo di Leao: “Il ragazzo ha sempre espresso la volontà di rimanere in rossonero. Club e giocatore hanno raggiunto una sintesi sulle cifre. Il problema è il pagamento che il Milan non intende corrispondere allo Sporting. È una situazione difficile, ma non chiusa”.

Questo tema è di primaria importanza in casa Milan, perchè vedere partire un gioiello del calibro di Leao potrebbe avere ripercussioni su tutta la squadra.