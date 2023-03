In uscita dal Liverpool, il Milan ci pensa: possibile colpo in attacco!

Il Milan questa sera va a Firenze per dare continuità agli ultimi risultati positivi e tornare al secondo posto in classifica. Impegno difficile per i ragazzi di mister Pioli, i quali se la vedranno con una Fiorentina che viene anch’essa da un periodo positivo. Nel frattempo un occhio resta sempre al mercato, con il mirino puntato sull’attacco.

Liverpool Firmino Milan

Firmino-Liverpool, è finita! Il Milan ci pensa

L’annuncio dato ieri da Sky Sport De ha fatto drizzare le antenne a tutti i maggiori club europei: Roberto Firmino con ogni probabilità non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con il Liverpool.

Un’occasione a parametro zero per tutte le big d’Europa, che dovranno convincere il centravanti brasiliano con un’offerta economica adeguata ed un progetto tecnico ambizioso.

Secondo Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, sulle tracce di Firmino ci sarebbero Inter e Milan. I rossoneri si sarebbero già mossi, vista anche la necessità di rinforzare il reparto offensivo. I cugini nerazzurri, dal canto loro, potrebbero puntare sul brasiliano in caso di mancata conferma di Lukaku.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI