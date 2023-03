Locatelli svela il retroscena: l’ha detto sul gol in Milan-Juventus

Manuel Locatelli ha svelato un retroscena riguardante il gol siglato nell’ottobre del 2016 contro la Juventus, suo attuale club, quando ancora vestiva la maglia rossonera.

“ Quando giocavo al Milan pensavo solo al Milan. La partita con i bianconeri era speciale, ma devo essere sincero, quando ho segnato con la Juve è stato incredibile . Tantissimi mi hanno odiato ma in quel momento lì ero felicissimo. L’unica non felice era mia nonna“.

Intervistato in diretta sul canale Twitch della Juventus, Locatelli ha poi raccontato dal proprio punto di vista l’addio al Milan e, infine, la successiva esperienza al Sassuolo sotto la guida del tecnico Roberto De Zerbi:

“Il momento in cui sono andato via dal Milan è stata una bella botta perché non me lo sarei aspettato. Ero giovane, è stata una bella mazzata. A Sassuolo mi sono rimboccato le maniche, lì ho conosciuto una famiglia fantastica. De Zerbi mi ha esaltato come uomo e calciatore. Nelle difficoltà fai un passo indietro ma poi fai un passo doppio“.