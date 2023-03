L’IFAB (International Football Association Board) h annunciato un importante cambiamento al regolamento calcistico per ciò che riguarda i calci di rigore, causando clamore tra gli addetti ai lavori ed anche in Mike Maignan che ha commentato ironicamente la decisione su Twitter.

Cambia la regola sui calci di rigore: la novità

L’IFAB stabilisce le regole del gioco del calcio sin dal 1886. L’organizzazione internazionale ha annunciato quest’oggi le modifiche che entreranno in vigore dal 1 luglio, quindi dalla prossima stagione.

La parata di ieri sera di Mike Maignan al rigore calciato da Memphis Depay

La nuova regola più importante che verrà implementata sarà quella che obbligherà i portieri a non poter ritardare l’esecuzione dei calci di rigore e non potranno neanche toccare pali e traversa nel tentativo di far distrarre l’avversario.

Maignan risponde alle nuove regole IFAB

La nuova regola non è stata gradita da Mike Maignan, autore di una parata su calcio di rigore nella partita di ieri contro l’Olanda ai danni di Depay, che ha così commentato ironicamente su Twitter la notizia: