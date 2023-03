Maignan decisivo in Nazionale: che elogio dalla Francia per il portiere del Milan!

Odi et amo, gioia e dolore, buio e luce contrapposti. Mai come durante quest’ultima pausa per le Nazionali l’opinione dei tifosi del Milan è stata discordante. Agli infortuni di Kalulu ed Ibrahimovic sono infatti contrapposti il ritorno al gol di Leao in Portogallo e le super prestazioni di Maignan in maglia Francia.

Maignan vs Olanda

Dolore da una parte e speranza dall’altra, in vista del tortuoso mese di aprile in cui gran parte dell’annata rossonera verrà decisa. L’aver ritrovato il Maignan dei tempi d’oro è sicuramente motivo di gioia in casa Milan, dove ci si gode il proprio gioiellino numero 16. In occasione dell’ennesimo miracolo targato “Magic” Mike, che ha inchiodato sullo 0-1 Irlanda-Francia nel finale, arrivano inoltre complimenti ed elogi verso l’ex Lille da parte de “L’Equipe“.

Tutti pazzi per Maignan in Francia, i commenti dell’Equipe

Uno degli sliding doors più ampi della stagione rossonera risiede proprio nella prolungata assenza di Mike Maignan. Assente a lungo dai pali del Milan, il francese sta pian piano recuperando la condizione di un tempo, sfornando ottime prestazioni in fila. Fra queste, le due appena collezionate con la Francia, in cui “Magic” Mike è stato protagonista di un rigore parato contro l’Olanda e di un miracolo all’ultimo secondo contro l’Irlanda. Queste le considerazione de “L’Equipe” in merito alle prodezze di Maignan:

Maignan vs Irlanda