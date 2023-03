Maignan è il nuovo portiere titolare della Francia? La risposta di Deschamps!

Il Milan sta attraversando un inizio anno a dir poco altalenante con i rossoneri che dal mese di gennaio non sono riusciti a trovare la continuità sperata e che sono coinvolti nella serrata lotta Champions che coinvolge moltissime squadre.

L’unica nota positiva del 2023, oltre al passaggio del turno in Champions, è senza dubbio il rientro di Mike Maignan che da troppo tempo mancava al Milan ed ai suoi tifosi.

Il suo rientro è stato a dir poco fondamentale per le dinamiche difensive di Pioli e dei suoi ragazzi, sin dal momento del suo rientro abbiamo subito capito che il francese sarebbe subito tornato ai suoi livelli grazie a parate di altissimo livello e alle sue tipiche straordinarie giocate.

Milan Maignan Francia

Maignan sarà il prossimo portiere della Francia? Le parole di Deschamps

Il lungo stop al polpaccio ha tolto al portierone francese la possibilità di giocare il mondiale del Qatar, anche se la sua presenza tra i titolari era tutto fuorché scontata a causa di Hugo Lloris che da tempo era un punto fermo della sua nazionale.

Ora però Lloris ha annunciato il suo addio dalla nazionale e Mike diventerà il prossimo numero uno titolare dei Bleus, a confermarlo è stato Didier Deschamps in conferenza stampa:

“Il posto di numero uno è di Mike Maignan. Ci sarà una gerarchia. È importante”.

Grande soddisfazione quindi per Mike, ma in generale per tutto l’ambiente Milan.

Andrea Mariotti