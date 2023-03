Mercato Milan, Maldini e Massara hanno deciso: partirà in prestito

La sosta delle Nazionali, come spesso accade, lascia spazio alle società per riflettere sulle questioni di mercato e per effettuare valutazioni sul futuro dei calciatori. In casa Milan sono varie le situazioni da definire tra queste anche quella relativa ad Yacine Adli. Il centrocampista francese è arrivato in Italia nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan Adli

Futuro Adli? Il Milan ha deciso

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Maldini e Massara avrebbero deciso il futuro del calciatore classe 2000. Infatti, per lui, starebbe prendendo piede l’ipotesi di un trasferimento con la formula del prestito. Per l’ex Bordeaux sono solamente 5 le presenze collezionate con la maglia bianconera, tutte in Serie A, solo una di esse dal primo minuto. L’ultima gara ufficiale, disputata il 4 marzo contro la Fiorentina.

Il Milan avrebbe quindi deciso di far andare in prestito Adli, un’esperienza lontano da Milanello potrebbe consentirgli di fare le ossa in vista del prossimo futuro. Quella che sembrava un’ipotesi fino a qualche tempo fa sembrerebbe destinata a diventare sempre più un’idea concreta.