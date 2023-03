Maldini e Massara studiano il nuovo acquisto: può arrivare dal Porto!

Un periodo che si prospetterebbe alquanto intenso per i rossoneri, quello della prossima finestra di mercato. Non pochi difatti gli interventi meditati in casa Milan, con importanti necessità di rinforzo in più settori. Si guardano intorno così Maldini e Massara, tenendo ora in forte considerazione Marko Grujic per il centrocampo del Milan.

Secondo a le ultime indiscrezioni riportate su telegraf.rs, in casa rossonera non sarebbero passate difatti inosservate le ultime prestazioni del serbo. Con la possibilità di mettersi nuovamente in gioco con il Porto dopo il declino passato, non poco il talento ora dimostrato dal classe ’96, con contratto in scadenza nel 2026.

Marko Grujic, Porto Copyright: xNicolòxCampox

Mercato Milan, Grujic nel mirino: il Porto potrebbe chiedere più di 9 milioni

Una stagione estiva che si avvertirebbe del resto già come piuttosto infuocata per il club rossonero, che punta ad ottenere nuovi giovani giocatori, che siano contemporaneamente in grado di far fronte alle esigenze del Milan.

Nel caso di Grujic, si tratterebbe di un giocatore adatto alla zona centrale del Milan, con possibilità di gioco sia come centrocampista centrale che come trequartista.

Un giocatore, l’attuale centrocampista del Porto, il cui valore ammonterebbe intorno ai 9 milioni di euro, senza escludere però che il club possa poi chiedere una somma superiore per la sua cessione.

Tanti quindi ancora gli interrogativi da indagare per capire i prossimi passi effettivi del Milan per i mesi successivi.