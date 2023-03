Tottenham – Milan, Maldini suona la carica: “Sarà un’impresa titanica!”

Questa sera il Milan sarà a Londra per affrontare il Tottenham nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

All’andata i rossoneri si sono riusciti ad imporre per 1-0 grazie al gol di Brahim Diaz ma quella di questa sera sarà una gara decisiva, che potrebbe portare il Milan fra le prime otto squadre in Europa dopo molti anni.

Un appuntamento molto sentito per i rossoneri, soprattutto per Paolo Maldini, che da giocatore ha avuto l’opportunità di vivere tante notti del genere: “Queste sono partite in cui provi la tenuta dei tuoi giocatori. Ero teso anche quando giocavo ma fingevo meglio”.

“La stabilità della squadra conta perché ancora non siamo a quei livelli. A ogni azione prendevamo gol quindi il mister ha cambiato. Il mio ruolo mi impone di parlare con l’allenatore ma le decisioni e le idee sono sue. Quello che si chiede è essere ambiziosi e coraggiosi anche nei momenti di difficoltà. Dobbiamo sempre pensare a dove siamo partiti e con quali mezzi siamo arrivati qui”. Queste le dichiarazioni rilesciate ai microfoni di Amazon Prime.

Maldini Milan Champions

“Mi preparo come se dovessi giocare, sono teso dal primo al novantacinquesimo”. Queste le parole dell’ex capitano del Milan.

Maldini ha espresso anche la sua soddisfazione sul percorso intrapreso dalla sua squadra: “Stasera sarebbe incredibile tornare fra le prime otto, ho grande rispetto per il percorso che abbiamo fatto, che non ci mette di diritto tra le prime otto, questo lo fa la storia. Sarà un impresa titanica”

Il fischio d’inizio è ormai vicinissimo e alla fine di questa partita cruciale sapremo se le speranze di Paolo Maldini saranno esaudite.