Daniel Maldini come Paolo, il record contro l’Inter: il commento in diretta!

La 26° giornata di Campionato di Serie A si apre con un colpo di scena: l’Inter è uscita sconfitta dal Picco di La Spezia; la squadra allenata da Leonardo Semplici è riuscita a strappare i 3 punti alla squadra nerazzurra, grazie ad una vittoria per 2 a 1.

Per l’Inter l’ennesimo stop di stagione in trasferta; il Milan, con la partita contro la Salernitana, può quindi raggiungere in classifica i cugini nerazzurri, per rimanere aggrappati alla corsa Champions.

Maldini Junior punisce l’Inter: Daniel come il papà Paolo!

A punire i nerazzurri c’è la rete di Daniel Maldini, figlio della leggenda rossonera Paolo: il classe 2001, di proprietà proprio del Milan ma in prestito allo Spezia, ha aperto le danze nella partita contro l’Inter.

Grazie al gol realizzato, Daniel raggiunge papà Paolo nei gol segnati proprio contro i cugini nerazzurri: 1 a testa. Daniel oggi, papà Paolo quasi trent’anni fa, in un derby della stagione ’94-’95.

Maldini Spezia Inter

Al termine della partita, Maldini Jr è stato intervistato da DAZN e ha commentato così la statistica: