Retegui piace al Milan, il paragone di Mancini: “Mi ricorda Batistuta”

Domani sera la Nazionale di Mancini scenderà in campo contro l’Inghilterra al Maradona di Napoli. Le due squadre inaugureranno il gruppo C delle qualificazioni agli Europei 2024.

Il match tra le finaliste di Euro 2020 è molto atteso e il CT ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della gara.

“Abbiamo lavorato bene. Siamo sicuri che, come sempre, Napoli ci sosterrà e speriamo che sia una bella partita”. Queste le parole di Mancini ai giornalisti.

Mancini Italia Inghilterra

L’attenzione è stata anche rivolta alle convocazioni, in particolare quella di Retegui, chiamato a sorpresa da Mancini sconvolgendo le aspettative degli addetti ai lavori.

L’attaccante attualmente in forza al Tigre vestirà per la prima volta la maglia azzurra ed è stato esaltato in conferenza stampa dal suo allenatore: “Mi ricorda il primo Batistuta. È un ragazzo giovane, arrivato così all’improvviso. Ha bisogno di un po’ di tempo per ambientarsi però ha delle qualità, è un ragazzo sveglio ed educato. Insomma, speriamo bene”.

Il giovane argentino naturalizzato italiano è stato anche accostato ai rossoneri, che potrebbero aver bisogno di rinforzare il reparto offensivo la prossima estate.

Ancora non c’è nulla di concreto ma domani sera Retegui avrà l’opportunità di mettersi in mostra e di presentarsi nella maniera migliore al pubblico italiano.