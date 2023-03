Futuro Massara, rivelazione di Criscitiello: “Nei giorni scorsi incontro con un club di Serie A”

La stagione del Milan fino a questo momento è stat a dir poco altalenante perchè i rossoneri stanno faticando nel loro cammino in campionato.

Il sogno di difendere il titolo di Campioni d’Italia conquistato l’anno scorso sembra ormai un miraggio e Pioli deve anzi puntare a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Se si dovesse fallire anche quest’obiettivo la stagione prenderebbe una piega disastrosa.

D’altro canto i rossoneri possono ancora sognare in Europa, grazie all’urna di Nyon che è stata clemente e li ha piazzati nel lato comodo del tabellone. Ai quarti il Milan affronterà proprio il Napoli, al quale con tutta probabilità dovrà cedere il testimone di Campione d’Italia a fine stagione.

I risultati che emergeranno da questo finale di stagione saranno fondamentali per capire quale sarà il volto del Milan del futuro, sia dentro che fuori dal campo.

Massara Milan Juventus

Anche per quanto riguarda la composizione dirigenziale infatti potrebbero aprirsi degli scenari inediti che finora nessuno si aspettava.

Stando a quanto rivelato da Criscitiello durante la sua trasmissione Sportitaliamercato, sembra che Massara, attuale braccio destro di Paolo Maldini al Milan, abbia incontrato la Juventus per definire un possibile approdo in bianconero nella prossima stagione.

Si è trattato soltanto di un incontro conoscitivo fra le parti ma i buoni rapporti fra il dirigente del Milan e Max Allegri, risalenti ai tempi di Pescara, potrebbero agevolare la trattativa.

La Juventus infatti punta sull’allenatore livornese per ripartire dopo il terremoto giudiziario che ha colpito la società e portato alle dimissioni di Andrea Agnelli.

Per ora si tratta soltanto di suggestioni ma la Juventus dovrà ricostruire il suo apparato societario e potrebbe guardare proprio in casa Milan per iniziare a farlo.