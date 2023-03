Milan-Napoli in Champions League, Massara: “Sfida stimolante, ma attenzione ad un aspetto”

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, Frederic Massara ha commentato così i sorteggi di Champions League, che vedranno i rossoneri affrontare il Napoli di Luciano Spalletti ai quarti di finale della competizione:

“A questo punto della competizione sono tutte partite di grande livello contro squadre forti. Siamo nelle migliori otto d’Europa. Contro il Napoli sarà una sfida inedita e stimolante, affronteremo un organico fortissimo”.

Le parole di Massara dopo il sorteggio di Champions League

Il dirigente rossonero poi ha aggiunto:

Massara, sorteggio Champions, Napoli

“Contro i partenopei serviranno prestazioni di altissimo livello. Affrontarli tre volte in venti giorni non aiuta, anzi complica il tutto per entrambe le squadre. Sono sicuro che verranno fuori delle gare spettacolari perché Milan e Napoli hanno dimostrato di giocare un calcio bellissimo.

Primavera in semifinale di Youth League? Per noi è un orgoglio e certifica l’ottimo lavoro svolto da mister Abate. Siamo contenti di essere l’unico club ad avere la prima squadra ai quarti di Champions League e la Primavera alle semifinali di Youth League. È un abbinamento vincente, speriamo di proseguire ancora”.