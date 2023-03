Non solo il Chelsea, un’altra big di Premier su Leao: l’allenatore lo vuole ad ogni costo

Il futuro di Rafael Leao è ancora tutto da scrivere. Il contratto che lega l’esterno portoghese al Milan, scade a giugno 2024 e le trattative per il rinnovo sono iniziate ormai da tempo.

Il club rossonero ha offerto un rinnovo pari a 7 milioni all’anno, bonus compresi. Il portoghese, però, sembra essere molto tentato dalla Premier League.

Negli scorsi mesi, il club che maggiormente aveva mostrato interesse verso il fuoriclasse rossonero è stato il Chelsea. I Blues, nonostante gli investimenti faraonici dell’ultima sessione di mercato, hanno provato a strappare Leao al Milan. La trattative non è andata in porto, ma il club londinese resta vigile sulle tracce del numero 17.

Rafael Leao Milan

Manchester City su Leao: Guardiola pronto a tutto per averlo!

Sull’attaccante portoghese, però, non c’è solo il Chelsea. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, anche un altro top club di Premier si è fiondato su Leao.

Il Manchester City, infatti, ha messo gli occhi sul giocatore del Milan. Pep Guardiola, tecnico dei citizens, ha esplicitamente richiesto alla dirigenza di fare uno sforzo per portare Leao a Manchester, sponda City.

La trattativa entrerà nel vivo al termine della stagione e proprio per questo motivo la dirigenza rossonera deve accelerare le operazioni per il rinnovo in questa primavera. Il Milan non può correre il rischio di perdere a parametro zero il suo miglior giocatore. In caso di mancato rinnovo ad inizio estate, i rossoneri potrebbero essere costretti a cederlo.