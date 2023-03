Calciomercato, una big inglese piomba su Maignan: la notizia

Ormai è lampante che Mike Maignan sia considerato uno dei portieri più interessanti, non solo in Italia. Infatti il resto d’Europa si sta accorgendo delle qualità dell’estremo difensore del Milan, premiato lo scorso anno come miglior portiere della Serie A.

Milan, sirene inglesi per Maignan

Appena rientrato dall’infortunio si è subito reso protagonista di diverse parate fondamentali, una su tutte quella su Kane nel finale di Tottenham-Milan. Ciò che sembra da varie indiscrezioni è che proprio il Tottenham sia interessato al francese.

FOTO: Conte-Tottenham

Infatti, come riportato dalla CBS, il portiere del Milan è stato l’osservato speciale nel ritorno degli ottavi di Champions League. Se il Milan è riuscito nell’impresa di stoppare il Tottenham lo deve anche alla sicurezza e agli interventi di Maignan.

Così gli Spurs non sono rimasti a guardare. Infatti, sempre secondo la CBS, Maignan è l’indiziato numero uno per sostituire Lloris dalla prossima stagione, siccome il contratto del capitano della Francia scadrà nel 2024. Di conseguenza attenzione all’asse Milano-Londra.

Enrico Coggiola