Adani avverte tutti sull’obiettivo del Milan: “È da sgrezzare”

Maldini e Massara stanno pensando a come costruire il prossimo Milan, con i rossoneri che potrebbero cambiare molto quest’estate. Il punto fermo del mercato del Milan è cercare un nuovo attaccante per coprirsi nel post Ibrahimovic.

Milan, lo sguardo su Retegui

In merito alle qualità e alle caratteristiche di Retegui ha parlato Daniele Adani a 90esimo Minuto su Rai 2. Adani ha detto: “Ha forza fisica e coraggio. È un ragazzo che aggredisce con veemenza l’area di rigore, che calcia con tutti e due i piedi e non ha paura di tirare in porta“.

FOTO: Retegui-Tigre

Tuttavia l’opinionista ha riportato tutti con i piedi per terra: “Parliamoci chiaro. Non sta arrivando in Nazionale Van Basten, ma è comunque un giocatore che ha scelto eticamente di rimanere al Tigre per continuare a crescere“.

In chiusura Adani ha aggiunto una nota sull’attaccante appena convocato da Mancini: “È molto potente fisicamente, è un attaccante che fa gol di destro e di sinistro. Magari servirebbe un lavoro per sgrezzarlo un po’ e renderlo più associativo“. Se il Milan dovesse puntare su di lui, il lavoro di Pioli potrebbe essere importante per limare il suo talento.

Enrico Coggiola