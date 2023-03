Milan, il giornalista sicuro: “Champions? Giusto che non ci vada”

Semplice e diretto. Il Milan, a meno che non vinca l’attuale edizione, non è ancora certa della partecipazione alla prossima annata della Champions League, visto anche il forsennato assedio alle zone alte della classifica di squadre come Roma e Lazio che, complice anche la penalizzazione della Juventus, vorrebbero assicurarsi un posto tra le prime 4 della classifica.

Strappare il pass per la prossima Coppa dei Campioni rappresenterete un traguardo non indifferente per le due capitoline, ma la banda capitanata da Stefano Pioli non può e non deve essere da meno: con lo Scudetto in direzione Napoli, l’accesso alla Champions League diventa obbligatoriamente il principale obiettivo da archiviare.

Sull’argomento relativo alla corsa per la Champions, si è voluto esprimere anche il giornalista Carlo Pellegatti, che ha prontamente voluto sottolineare, ai microfoni di Radio 24, il fatto che se i rossoneri dovessero mancare l’accesso a discapito di Lazio e Roma sarebbe totalmente giusto. Di seguito le sue parole.

Carlo Pellegatti Milan

Pellegatti: le sue parole

“Se il Milan arriva dietro a squadre che, secondo me, sono inferiori come Lazio e Roma è giusto che non vada in Champions”

Giulio De Pino