Milan, Colombo show con l’under 21: il club ha le idee chiare per il suo futuro

Nell’incontro andato in scena questa sera alle ore 20:00 tra Italia ed Ucraina under 21, gli azzurrini hanno avuto la meglio con un netto 3-1. Il match dell’Oreste Granillo è stato deciso dalla rete di Lovato e soprattutto dalla doppietta di Lorenzo Colombo, arrivata dopo il gol del pareggio dei giallazzurri.

Il centravanti di proprietà del Milan, attualmente in prestito al Lecce, scalderà con ogni probabilità il mercato estivo del club rossonero. La compagine salentina infatti, stando a quanto riportato da calciomercato.com, sarebbe intenzionata ad esercitare il diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro.

Lorenzo Colombo futuro

Colombo torna al Milan? La decisione del club

Il Milan da parte sua sarebbe pronto ad esercitare il diritto di contro riscatto fissato a soli 500mila euro in più. La società meneghina non ha l’intenzione di perdere la titolarità del cartellino dell’attaccante classe 2002. Con la maglia giallorossa ha trovato 3 reti ad inizio 2023 per poi fermarsi nelle ultime settimane. Come dimostrato questa sera, il futuro dell’attaccante, sembrerebbe essere piuttosto roseo.