L’ex match analyst del Sassuolo di De Zerbi e Dionisi, Massimo Carcarino, è stato intervistato dalla nostra redazione per commentare la situazione attuale del campionato di Serie A, della Nazionale e quindi anche del Milan.

Possibile ritorno di De Zerbi in Serie A, in quale big lo vedresti meglio?

“Lui potrebbe allenare ovunque. Al Milan, ad esempio, lo vedrei già meglio. Anche se il Milan il suo allenatore importante ce l’ha già, non va dimenticato il lavoro di Pioli. Anche se capisco che nel calcio non esista memoria né riconoscenza. Però, per valori tecnici, al Milan De Zerbi lo vedrei benissimo“.

“Champions League? Per me la finale sarà proprio tra il Napoli e il Manchester City, sia per affetto che per quanto stanno dimostrando in campo. Anche se farei attenzione a Bayern Monaco e Real Madrid che – a differenza del Milan – hanno anche squadre fortissime, oltre che storia e tradizione come i rossoneri“.