Mike Maignan è sicuramente uno dei giocatori più importanti per il Milan. La lunga assenza del portiere francese si è fatta sentire nel corso della stagione, con i rossoneri che hanno perso molti punti per strada a causa dell’indisponibilità di Maignan. Del portiere dei rossoneri ne ha parlato un ex portiere che ha militato in Serie A.

Frey sminuisce Maignan: le sue parole

Parata Maignan Irlanda-Francia

L’ex portiere di Inter, Parma, Fiorentina e Genoa è intervenuto in una trasmissione su Twitch, dove ha parlato delle prestazioni del portiere francese del Milan.

Di seguito le dichiarazioni di Frey su Maignan:

“Maignan numero uno al mondo? La sua parata contro l’Irlanda è bella ma io ne ho fatte di più appariscenti e affascinanti. In Italia fai fatica a vedere un portiere che esce così fuori dagli schemi. Ai miei tempi in Serie A c’erano Buffon, Peruzzi, Toldo”.

Sebastien Frey ha dunque voluto sminuire la parata compiuta da Maignan in occasione di Irlanda-Francia, risultata fondamentale per la vittoria dei transalpini.