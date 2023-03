Giroud sorprende tutti: il miglior momento con il Milan non è lo Scudetto!

Arrivato nell’estate del 2021, Olivier Giroud è entrato subito nei meccanismi della formazione rossonera, diventando così un punto fermo nella squadra di Pioli. In poco tempo, i tifosi rossoneri si sono innamorati del francese: da anni il Milan cercava quella prima punta capace di legare il gioco e fare gol.

Per Giroud, l’esperienza del Milan è più che positiva, grazie anche alla conquista dello Scudetto nella passata stagione, in cui Olivier ha contributo non poco con i suoi centri.

Intervista Giroud: “Momento migliore al Milan? La doppietta nel derby”

Olivier Giroud è stato intervistato da Sorare.com, partner ufficiale del Milan: l’attaccante rossonero ha risposto alle domande, ricordando il momento migliore con la maglia del diavolo:

Il momento migliore al Milan è stato quando eravamo sotto 1-0 nel derby contro l’Inter e poi l’abbiamo vinto, match in cui ho avuto l’opportunità di segnare una doppietta.

Giroud Milan

Giroud poi ha avuto l’occasione di rivelare quale sia il giocatore rossonero preferito:

“Il mio preferito era Shevchenko, una leggenda rossonera“.

Per ultimo, Giroud ha parlato dei suoi primi ruoli che ricopriva in campo: