Giroud: “Tanta roba i quarti di finale”, poi il retroscena svelato dal francese

Passaggio del turno importantissimo per i rossoneri che non subiscono gol tra andata e ritorno col Tottenham di Conte e arrivano ai quarti di finale dopo 11 anni. Grande partita anche questa del Milan che ha avuto tante occasioni per segnare, anche nel finale con Origi. Maignan ha rischiato poco dietro se non col colpo di testa di Kane. Nel post partita ha parlato Olivier Giroud ai microfoni di Prime Video. Di seguito le sue parole.

Milan giroud intervista

Tottenham-Milan, le parole di Giroud

SULLA PARTITA – “Tanta roba, ho detto ai ragazzi che l’anno scorso abbiamo meritato questa Champions. Volevamo fare un bel percorso quest’anno e adesso siamo andati ai quarti con una grande squadra come il Tottenham. All’andata abbiamo vinto ma potevamo fare più gol. Stasera potevamo anche vincere e peccato che non abbiamo segnato.

SUL MANCATO GOL – “Ho provato a fare tante sponde per i miei compagni e non ho avuto tante occasioni per fare gol ma importante la vittoria”.