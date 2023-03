Milan-Ibra, prove di rinnovo: c’è la proposta del club

Terminata la sosta nazionali, il Milan riprende in campionato con la super sfida contro il Napoli, squadra con cui giocherà anche in Champions League ai quarti di finale. Il club rossonero ha voluto sfruttare la pausa per occuparsi delle questioni societarie.

Pronto il rinnovo di Giroud, adesso il Milan guarda all’incontro con Leao per cercare di rinnovare il contratto e risolvere il caso Sporting Lisbona (squadra a cui il portoghese deve 16 milioni di euro). Ma l’attività rossonera non si ferma qui, infatti Massara e Maldini sono concentrati sul rinnovo di un altro leader dello spogliatoio.

Ibrahimovic è a scadenza di contratto, ma il Milan sta pensando a un rinnovo di un singolo anno. Nonostante l’attaccante non abbia collezionato molte presenze durante la stagione rimane una figura fondamentale nello spogliatoio e un veterano che guida tutta la squadra nei momenti difficili.

Zlatan Ibrahimovic Milan

Proposta di rinnovo a Ibra

La dirigenza, dunque, ha la volontà di proseguire con lo svedese e ha già proposto un rinnovo, fissando un appuntamento per incontrare il suo entourage. Da valutare lo stipendio, viste le rare presenza in campo, ma per il Milan il ruolo del giocatore non è sostituibile e sta insistendo affinché le due strade non si separino, così come lo svedese vorrebbe rimanere considerando Milano e, in particolare, Milanello casa.