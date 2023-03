ULTIM’ORA SKY – Tegola Ibrahimovic, l’infortunio è più grave del previsto: i dettagli

Non c’è pace per Zlatan Ibrahimovic, appena tornato ad indossare la maglia del Milan dopo l’infortunio che l’aveva tenuto lontano dal rettangolo di gioco per un lungo periodo.

A quanto pare però, Ibra, dovrà fermarsi ancora. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giocatore avrebbe risentito di un altro problema fisico durante il ritiro con la sua nazionale, dove Zlatan era tornato a giocare dopo un anno dall’ultima volta.

Milan Ibrahimovic Infortunio

Milan, infortunio Ibra: i dettagli

Secondo quanto riportato da Sky, l’attaccante si è procurato un problema muscolare ad una coscia, le sue condizioni verranno valutate di settimana in settimana direttamente dallo staff medico del Milan.

Sicuramente quest’infortunio non ci voleva proprio ora, dato che non si tratta di una cosa di poco conto e potrebbe mettere a rischio l’intero mese di aprile dell’attaccante, un mese che per il Milan vale troppo, viste le due gare contro il Napoli, che se vinte significherebbero il passaggio in semifinale di Champions League, e avere in campo uno come Ibra fa sempre la differenza.

Tatiana Digirolamo