Milan-Inter, è derby anche in una particolare classifica: numeri straordinari

Il Milan non sta attraversando certamente una stagione semplice. Dopo la vittoria dello scudetto dello scorso anno, l’obiettivo annunciato era la seconda stella, ma un 2023 ampiamente sottotono e un Napoli che vola, l’obiettivo scudetto sembra ormai sfumato.

Nonostante ciò, i tifosi allo stadio non hanno mai fatto mancare il loro supporto alla squadra di Stefano Pioli.

Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, infatti, la presenza a San Siro dei tifosi è stata encomiabile.

Tifosi Milan

Media spettatori allo stadio: Milan secondo in questa particolare classifica

Nel dettaglio, la media spettatori a San Siro, sponda Milan, è pari 72.163 persone, ovvero il 95,18% della capienza totale dell’impianto.

I tifosi del Milan, in questa particolare classifica, sono secondi per media spettatori allo stadio, alle spalle solo dei cugini dell’Inter.

I dati delle due milanesi non sono gli unici in crescita. Dopo stagioni dove la chiusura degli stadi ha colpito duramente i club, in tutta Italia i tifosi hanno risposto presente allo stadio.

Sempre secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, la media spettatori dopo 27 giornate di Serie A è di 29.088 tifosi a gara. Per ritrovare dati simili, bisogna ritornare alla stagione 2000/2001 quando la media fu di 29.348 spettatori.