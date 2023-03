Leao, svelata la richiesta per il rinnovo: le cifre

Una telenovela senza fine. La situazione rinnovo di Rafael Leao continua a tenere banco in casa Milan, con una nuova “puntata” in uscita.

La fumata bianca non è ancora arrivata ma l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta un’importante novità che riguarda la volontà del portoghese.

Negli ultimi giorni si è infatti tenuto un incontro tra la famiglia del calciatore e la dirigenza rossonera: un appuntamento che ha dato alla società ulteriori informazioni su quali siano le intenzioni del numero 17.

Dalle parti di Via Aldo Rossi si è consapevoli che il nodo ingaggio non è facile da sbrogliare, ma dal rendez-vous tra le due parti è scaturita la richiesta esatta del classe 1999.

Milan-Leao, novità sul fronte rinnovo: quanto chiede il portoghese

Per prolungare il contratto in scadenza nel 2024 Leao chiederebbe al Milan le seguenti cifre: 7.5 milioni di euro netti a stagione per cinque anni, più 2 milioni alla firma e bonus legati a obiettivi personali e di squadra.

Una domanda particolarmente onerosa, cui si può far fronte anche grazie al passaggio ai quarti in Champions League.

Conti alla mano, l’accordo con il 23enne verrebbe a costare sui 50 milioni, in virtù della possibilità da parte del club rossonero di usufruire del decreto crescita.

Da risolvere anche il discorso riguardante la multa di 21 milioni che l’attaccante deve risarcire allo Sporting Lisbona : una controversia in cui il Diavolo non vorrebbe rientrare.