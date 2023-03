Milan-Lecce, in vendita i biglietti: promozione per i giovani tifosi

Inizia la vendita. Una febbre calcistica non indifferente quella che si respira attorno ai ragazzi di Stefano Pioli: nonostante i rossoneri debbano prima affrontare il Napoli, in casa Milan si è comunque, in un certo senso, già proiettati al futuro. Più precisamente a domenica 23 aprile.

Una data che vedrà il Milan sfidare il Lecce in campionato, in una partita valevole per la 31esima giornata di Serie A. E nonostante manchi quasi un mese alla partita, nella giornata di domani inizierà ufficialmente la vendita dei biglietti. Di seguito tutti i dettagli.

AC Milan Serie A

Milan-Lecce: ecco quando poter acquistare i biglietti

I biglietti della partita con il Lecce, come specificato sul sito web ufficiale dei rossoneri verranno venduti in due diverse modalità.

La prima modalità vedrà la vendita riservata solamente agli abbonati, e che comincerà dalle 12.00 di mercoledì 29 marzo, per poi finire alle 23.59 di giovedì 30 marzo. Ciascun abbonato alla Serie A 2022/23 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, a partire da 14 euro.

Successivamente si aprirà invece la così detta vendita libera, che inizierà dalle 12.00 di venerdì 31 marzo, e che durerà fino al totale esaurimento dei posti disponibili.

Da non sottovalutare poi, la promozione pensata per i giovani tifosi rossoneri: gli Under 16 infatti, accompagnati comunque da un adulto, potranno usufruire della tariffa speciale da 5€ in moltissimi settori dello stadio, fino al completo esaurimento dei posti riservati all’iniziativa.

Giulio De Pino