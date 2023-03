Altro che Leao, può lasciare il Milan in estate: lo vuole il Real Madrid

Una nuova particolare insidia di mercato per gli affari rossoneri. Tanti i fattori ora in bilico, soprattutto se relazionati all’incognita qualifica per la prossima Champions. Tra le ultime novità a inserirsi tra gli interessi del Milan, fresche notizie sembrerebbero arrivare sul caso Diaz, ora fortemente voluto in Spagna.

Secondo quanto riportato su SportMediaset, il Real Madrid vorrebbe infatti avere di nuovo con sé Brahim Diaz, parallelamente ai programmi del Milan di riscattarlo in estate.

Una nuova situazione all’orizzonte potrebbe costituire così un ulteriore ostacolo alle strategie rossonere, con un mercato che risulterebbe del resto ora quanto mai dipendente dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Brahim Díaz, Milan

Per il Milan ancora in bilico questione Leao: le altre opzioni considerate

Da non dimenticare anche la vacillante questione legata a Leao, con un’offerta non ancora accettata e aperti margini di rischio per una sua cessione nella finestra estiva.

Se il portoghese non dovesse quindi acconsentire alla proposta portata avanti dal Milan di 7,5 milioni per 4 anni, con inclusi i bonus, gli accordi potrebbero infatti del tutto arenarsi.

Una tale situazione di inerzia che non può naturalmente non essere considerata. Se per Leao è però ancora tutto da vedere, Maldini e Massara continuano in ogni caso a considerare delle valide alternative. A fronte di una cessione per cui si punta intorno agli 80 milioni, tra le opzioni per l’eventuale sostituzione ci sarebbero Okafor del Salisburgo e Retegui del Tigre.