Il Milan blinda Maignan? Pronta un’offerta da urlo per il portiere

Tempo di rinnovi in casa Milan, dopo quelli di Giroud e Leao la società vorrebbe concentrarsi su Mike Maignan. Aprile, quindi, potrebbe diventare davvero un mese decisivo per il club rossonero, tra la sfida di campionato e Champions con il Napoli e i tanti rinnovi da gestire.

Messo in cassaforte il rinnovo di Giroud, che dovrebbe essere ufficializzato ben presto, il Milan vuole sciogliere il nodo Leao per poi avere totale libertà di azione verso il rinnovo del portiere, con il portoghese che vorrebbe restare ma non avrebbe alcuna intenzione di pagare la multa di 16 milioni allo Sporting Lisbona.

Rinnovo Maignan, il Milan ha pronta l’offerta per il portiere

Mike Maignan Francia

Rinnovo di Leao complicato, ma secondo l’odierna edizione di Tuttosport il Milan dovrebbe concentrarsi su quello di Mike Maignan, strettamente necessario visto il suo ritorno in campo accompagnato da prestazioni brillanti, sia in Italia che con la nazionale.

Al netto dell’acquisto a 14,2 milioni di euro dal Lille e uno stipendio di 2,8 + bonus sembra difficile pensare che il Milan possa raddoppiare la cifra ma una proposta intorno ai 4,5-5 milioni potrebbe essere il punto d’incontro che accontenterebbe club e giocatore.