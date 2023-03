Calciomercato Milan, novità importante sul futuro di un obiettivo: la situazione

Non sono stati pochi i nomi accostati al Milan nelle ultime finestre di calciomercato, la dirigenza è alle prese con la trattativa per il rinnovo di Rafael Leao ma non è questa l’unica problematica nel reparto d’attacco.

Le prestazioni di Ante Rebic non stanno dando le giuste soddisfazioni a dirigenti e tifosi che a fine stagione potrebbero vedere lasciare anche Zlatan Ibrahimovic. La scelta di cercare un altro attaccante è oramai obbligata.

Calciomercato Milan, la mossa di Okafor può aprire la strada: ecco cosa ha fatto

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Noah Okafor ha deciso di cambiare procuratore e affidarsi all’agenzia Sport 360 con l’obiettivo di cambiare squadra nella sessione di mercato estiva. L’attaccante del Salisburgo era già stato accostato in precedenza ai rossoneri e ora potrebbe diventare un vero e proprio obiettivo.

Ad oggi sono 7 i gol e 3 gli assist registrati in campionato mentre le reti siglate tra Champions League ed Europa League sono ben 3. La possibilità che Maldini possa affondare il colpo c’è, ma sarà da capire quanto verrà valutato il calciatore a fine stagione.