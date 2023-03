Come un fulmine a ciel sereno, la pausa per le Nazionali ha spezzato quel ritmo incessante e forsennato assunto nell’ultimo periodo dalla Serie A. Lo sa bene il Milan di Stefano Pioli, praticamente stangato dal singolo punto raccolto nelle scorse 3 giornate.

AC Milan

Al rientro dalla sosta sarà però sfida aperta al Napoli, che i rossoneri affronteranno ben 3 volte fra campionato e quarti di Champions. Ecco che quindi il Milan è deciso a sfruttare questi giorni di pausa per invertire la rotta, tornando ad aprile con quella voglia di fare lo scalpo alla capolista azzurra. A tal proposito però, l’ex calciatore ed ora opinionista Lele Adani è intervenuto sulla questione diavolo vs partenopei.

Adani sicuro su Milan-Napoli, le parole alla BoboTV

Spot d’eccellenza per il calcio italiano, che dunque porterà almeno un’italiana alle semifinali di Champions, Milan-Napoli è ormai divenuto argomento di punta. In campionato, il divario fra le due compagini è ampio e senza storia, ma tutti sanno quanto i palcoscenici europei siano abili a mischiare le carte in tavola. Queste le parole di Adani alla BoboTV sul doppio confronto fra azzurri e rossoneri:

Milan-Napoli