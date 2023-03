Milan-Napoli, parte la febbre per la Champions: cifra monstre di biglietti venduti in tre ore!

Non si fa attendere l’entusiasmo per i quarti di Champions League a San Siro, con grande assalto all’acquisto dei biglietti per il match Milan–Napoli.

Non poco il fermento dei tifosi, con uno stadio già pronto ad accoglierli in numerosi, vista già l’incredibile impennata dei numeri di vendita nelle prime ore riservate ai soli abbonati.

Un successo di incassi che si sarebbe così rivelato senza precedenti fin dal suo inizio, quello di una fondamentale partita quale il match Milan–Napoli del 12 aprile, con una stima di circa ben 14mila biglietti venduti in sole tre ore.

San Siro, Milan

Successo di vendite per Milan-Napoli: un incredibile fermento per i quarti di Champions

Primo di due incontri dall’alto valore storico, in grado di condurre nuovamente una squadra italiana in semifinale, l’attesa per i quarti sembrerebbe aver innescato una vera e propria febbre per la Champions con un acquisto di biglietti che, avviato oggi alle 12, risulterebbe in notevole e perenne crescita.

Un derby tutto italiano con una sfida contro i partenopei ritenuta dagli stessi rossoneri più che stimolante. Un testa a testa che non potrà che dare spettacolo per tanti tifosi già proiettati a un San Siro tinto di rossonero.

Da non dimenticare anche l’ulteriore fase di acquisto dei biglietti per il match prevista dal club. Il Milan ha infatti pensato a delle precise scelte legate alla gestione e divisione delle vendite, in modo da renderle più accessibili per gli stessi tifosi rossoneri.