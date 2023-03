L’ex di Milan e Napoli sulla sfida in Champions: “Una cosa farà la differenza!”

Il sorteggio di venerdì ha decretato la sfida tra Milan e Napoli ai quarti di finale di Champions League. Un accoppiamento insolito, che ha smosso l’opinione pubblica italiana e non solo. Del match ha parlato anche Daniele Daino, ex di entrambe le squadre.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Daino ai microfoni di Radio Marte:

“Sono al 50% tifoso del Napoli e al 50% del Milan, anche se ho giocato più anni in rossonero. Dunque per quanto mi riguarda Milan-Napoli è una sfida speciale: non sono contento di questo sorteggio. Avrei preferito una straniera per ogni italiana, le squadre di Serie A se la sarebbero giocata apertamente.

Tornando al derby, non dimentichiamo che all’andata in campionato i rossoneri avrebbero meritato di vincere: il Napoli non rubò nulla, per carità, ma il Milan fece bene. Le motivazioni faranno la differenza.

Il Milan in Champions League è un’altra squadra, il club è abituato a questi palcoscenici e a Milano si respira la storia. Affrontare i rossoneri in Champions non sarà assolutamente semplice”.