Champions League, le date ufficiali della doppia sfida tra Milan e Napoli

Le urne di Nyon hanno parlato. Di conseguenza sono stati definiti tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League, edizione 2022/23. Alle italiane è andata bene tutto sommato, con Milan e Napoli daranno vita alla sfida formato Serie A, mentre l’Inter affronterà il Benfica.

Champions League, date e orari

Ora sono ufficiali anche date, orari e tutto ciò di inerente alla logistica della competizione. C’è da ricordare che il cavillo per le squadre della stessa città aveva creato qualche problema a Milan e Inter.

Infatti la Uefa, come da regolamento del Club Competition Comitee, ha modificato l’ordine della doppia sfida tra Inter e Benfica, poiché il Milan ha il diritto a giocare la prima sfida in casa, essendo Campione d’Italia in carica.

Questo il quadro completo dei quarti di finale:

Real Madrid-Chelsea (andata 12/4, ritorno 18/4)

Benfica-Inter (andata 11/4, ritorno 19/4)

Manchester City-Bayern Monaco (andata 12/4, ritorno 18/4)

Milan-Napoli (andata 11/4, ritorno 19/4)

FOTO: Milan-Champions-League

Tutte le sfide si giocheranno alle 21. Inoltre sappiamo già quali possono essere gli accoppiamenti delle semifinali, considerando la formula a tabellone a partire proprio dai quarti di finale.

Questo il quadro delle semifinali:

Vincente Real-Chelsea VS Vincente City-Bayern

Vincente Benfica-Inter VS Vincente Milan-Napoli

L’andata delle semifinali si giocherà tra il 9 ed il 10 maggio, mentre il ritorno tra il 16 ed il 17 maggio. La finale è in programma ad Istanbul il 10 giugno.

Enrico Coggiola