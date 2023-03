Champions League, il Napoli vibra al momento del sorteggio: “La reazione è stato rumorosa”

Ormai è chiaro che il quarto di finale di Champions League tra Milan e Napoli avrà un sapore diverso dal normale. La sfida vede come protagoniste le due squadre che più hanno stupito negli ultimi due anni in Serie A. Inoltre il calcio italiano può abbozzare un mezzo sorriso: una squadra di Serie A sarà sicuramente in semifinale.

Milan-Napoli, le impressioni da Castel Volturno

C’è però già tanto di cui parlare. Infatti Pioli e Spalletti hanno già cominciato un duello a distanza per provare a mettersi pressione: i due allenatori si sono ripresi a suon di dichiarazioni, nel tentativo di smuovere il termometro della tensione.

FOTO: Spalletti-Napoli

Inoltre, secondo quanto riportato da Francesco Modugno a Sky Sport, la reazione del Napoli è stata particolare. I giocatori di Spalletti si trovavano a Castel Volturno per seguire il sorteggio insieme. La reazione dei calciatori del Napoli non è passata inosservata all’inviato.

Modugno ha detto: “Al momento del sorteggio del Milan c’è stata una reazione rumorosa, un po’ di pancia e un po’ di testa. Il Milan è 20 punti dietro, l’Inter 18 e il Benfica è forte e non fortissimo. Questa stagione del Napoli sembra benedetta“. Però chissà che il Diavolo non voglia fare lo scherzetto a chi è stato benedetto.

Enrico Coggiola