Milan-Napoli di Champions League, il giornalista annuncia: “Possibile divieto per i tifosi azzurri”

Il divieto è dietro l’angolo. Nonostante Milan e Napoli si affrontino questa domenica in campionato, il pensiero è comunque proiettato alla doppia sfida che vedrà ancora sfidarsi i rossoneri ed i partenopei: il quarto di finale della corrente edizione della Champions League.

Un quarto di finale all’insegna del tricolore, pronto a far da spot europeo al calcio italiano. Nonostante manchi ancora qualche settimana alla partita di andata, le polemiche sono già frutto di dibattito: al centro di queste polemiche ci sarebbe una possibile scelta che andrebbe ad inficiare sui tifosi ospiti, sui tifosi del Napoli.

Ad intervenire sulla questione ci ha pensato il giornalista Michele Criscitiello che, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, ha confermato delle voci che parlano di una possibile esclusione dei tifosi che dovrebbero occupare il settore ospiti di San Siro. Di seguito tutti i dettagli.

Tifosi Napoli Trasferta

Milan-Napoli di Champions League: il divieto di trasferta per i partenopei è un’ ipotesi concreta

Come chiarito appunto dal prima citato Criscitiello, si fa sempre più probabile l’ipotesi che rimanderebbe al divieto di poter assistere alla partita Milan-Napoli per i tifosi in trasferta, e quindi per i tifosi partenopei.

Nei prossimi giorni avremo modo di capire se si tratta solamente di un’ipotesi o se si andrà realmente verso il divieto.

Giulio De Pino