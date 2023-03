Champions League, il grande ex commenta Milan-Napoli: “Si sentirà la tensione”

Il Milan affronterà il Napoli nei quarti di finale di Champions League. La sfida tra italiane andrà a ripercorrere il percorso dello Scudetto negli ultimi due anni, partito da Milano e che finirà, verosimilmente, a Napoli.

Milan-Napoli, parla Costacurta

Il quarto di finale “italiano” rappresenta quella che, ad un certo punto della stagione, sembrava essere la sfida Scudetto. Poi il Napoli ha cambiato marcia ed il Milan si è perso nei suoi pensieri. In merito alla sfida di Champions ha parlato l’ex rossonero Alessandro Costacurta ai microfoni di Sky Sport.

Costacurta ha detto: “Saranno due partite equilibrate. La tensione si sentirà, anche il Napoli, da favorito, sentirà la pressione”. Dunque, secondo Costacurta, il finale sarà tutto fuorché scontato.

FOTO: Costacurta-Sky

Costacurta ha continuato dicendo: “La fortuna del Napoli è che prima delle partite di Champions contro il Milan non avrà grande stress in campionato, mentre sono convinto che i rossoneri dovranno lottare fino all’ultima giornata per arrivare tra le prime quattro”.

Di conseguenza, secondo Costacurta, la Serie A avrà un impatto importante sulla sfida di Champions League. Il Napoli è pronto a mettere in campo la sua bellezza, il Milan il suo retaggio.

Enrico Coggiola