Milan, nuovo stadio: svelato quando verrà presentato il progetto!

La sosta per le nazionali favorisce nuovamente l’ascesa del tema stadio a Milano. La seconda visita in città di Gerry Cardinale, patron del Milan, suggerisce che ci sia tutta l’intenzione di andare fino in fondo alla questione.

I rossoneri hanno scelto di esplorare definitivamente la situazione relativa all’Ippodromo La Maura anche se gli ostacoli sono diversi, in più, non si capisce quanto quest’ultimi possano intralciare i progetti milanisti.

Milano nuovo stadio

Come riferito da Repubblica, anche il sindaco Beppe Sala ha confermato la volontà del Milan, affermando ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, di aver lasciato definitivamente perdere il progetto di un nuovo San Siro.

Sala, dopo un incontro avuto con Cardinale e alcuni vertici rossoneri, ha dichiarato che le ipotesi presentate erano ben sei o sette, senza mai concretizzarsi in un vero e proprio progetto. Per farlo, Cardinale si è preso un paio di settimane prima di tornare dal sindaco di Milano con un piano ben più dettagliato e che possa rispondere definitivamente a tutte le questioni per ora rimaste in sospeso.