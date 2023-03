Riscatto Brahim Diaz, il Milan ha un piano: l’offerta sul piatto

In casa Milan uno dei tesori più preziosi dell’annata corrente è certamente Brahim Diaz, tra i giocatori più talentuosi presenti nell’organico di Pioli.

Lo spagnolo, dopo anni di alti e bassi in cui era sempre mancata la scintilla per affermarlo come campione, ha finalmente trovato la continuità necessaria per meritarsi il numero che porta sulle spalle.

In trenta apparizioni stagionali, il 10 ha siglato cinque gol (decisivi quello con il Tottenham e con la Juventus) uniti a tre assist: un buon bottino per colui che a inizio campionato avrebbe dovuto fare panchina a De Ketelaere.

Milan riscatto Brahim Diaz

Milan, si tratta con il Real Madrid per Brahim Diaz: Maldini e Massara preparano l’offerta

Lo “score” precedentemente citato ha convinto la dirigenza a riaprire i contatti con il Real Madrid: il prestito di Brahim scadrà a giugno e la società rossonera ha un piano ben chiaro.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club madrileno ha fissato il riscatto a 22 milioni, con controriscatto a 27. Maldini e Massara sembrano intenzionati a confermare il classe 1999, ma ad una condizione: abbassare la cifra a 16 milioni più bonus.

In questa richiesta giocherà a favore dei piani alti rossoneri anche lo spagnolo, la cui intenzione è rimanere a Milano per continuare a crescere. Previsto a breve un nuovo incontro tra le parti.