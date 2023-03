Okafor al Milan? Obiettivo concreto: quanto chiede il Salisburgo

Un’attenta ricerca volta a sondare nuovi giovani e freschi talenti, si prospetterebbe la prossima finestra di mercato in casa rossonera. Con diverse nuove esigenze offensive e obiettivi che vorrebbero mirare a risultati futuri più soddisfacenti in campionato, il Milan potrebbe tuttavia incontrare una non indifferente concorrenza nelle stesse analoghe ambizioni dell’Inter.

Che sia presto in arrivo un nuovo derby di mercato? Le prossime strategie in vista della stagione estiva sembrerebbero del resto voler puntare proprio su questo, con alte necessità di rinforzo alle aree offensive.

Se tra i punti fondamentali del Milan resta adesso aspirare a un nuovo giocatore che possa affiancare Giroud, oltre che un’altra leva in caso di mancato rinnovo di Leao, anche l’Inter sembrerebbe del resto a caccia di un attaccante. Presenti ancora infatti in casa nerazzurra i dubbi legati a Lukaku, insieme alle necessità di un elemento che possa prendere il posto di Correa.

Calciomercato, Milan e Inter puntano su Okafor: quanto vale

Non poca si prospetterebbe quindi la rivalità tra nerazzurri e rossoneri in vista del prossimo mercato, individuando come primo potenziale obiettivo Okafor del Salisburgo, da tempo nel mirino di entrambi, come riportato su Tuttosport.

Diversi anche gli ultimi contatti tenuti con la dirigenza del Salisburgo, con il significativo valore stimato per il classe 2000 di ben 30-35 milioni.

Okafor, Salisburgo

Non indifferente anche l’interesse mostrato da i due club nei confronti di Openda del Lens, sotto l’osservazione dell’Inter fin dal principio della sua carriera.

Da considerare anche lo stesso Retegui, oltre che diversi altri elementi che si stanno nel frattempo fortificando in Italia e su cui sia Inter che Milan potrebbero in futuro puntare.